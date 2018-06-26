Стоит ли заниматься сексом перед тренировкой. Ученые разрушили миф
Об этом пишет men's Health.
Существует миф о том, что спортсменам не стоит заниматься любовью перед соревнованиями, ведь мужчина теряет много энергии. Из-за этого показатели выносливости и силы могут снизиться.
Чтобы проверить это, ученые устроили эксперимент. В нем приняли участие 12 мужчин. Специалисты оценивали силу и эффективность тренировок после ночи любви, а также после воздержания от секса.
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Они выяснили, что секс не влиял на способность мужчины выполнять физические упражнения и не имел никакого негативного влияния на результаты тренировки.
По словам автора исследования, профессора Тодд Асторино, такого количества участников было вполне достаточно, чтобы доказать отсутствие влияния секса на мышечную силу.
Правда, он добавил, что половой акт может слегка влиять на профессиональных спортсменов.
- Напомним, робота Саманту с искусственным интеллектом научили отказывать в сексе: теперь она может сказать "нет".
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