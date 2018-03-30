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Секс будущего: 3D-печать интимных мест и близость в виртуальной реальности

Секс станет высокотехнологичным и более многогранным. Как это повлияет на интимные отношения и станет ли причиной для отказа от них с реальными людьми

По словам исследователей, уже до 2028 года четверть населения будет заниматься сексом со своими партнерами с помощью различных устройств на большом расстоянии. В 2045-м же один из 10 человек будет иметь опыт сексуальных отношений с гуманоидным роботом.

Поэтому исследователи Манитобского университета в Канаде решили назвать такую особую сексуальную ориентацию для людей, которые занимаются сексом с роботизированными куклами и увлекаются виртуальной порнографией, отдельным словом.

Цифросексуалы (digisexuals) — это люди, чья сексуальная идентичность связана с использованием новейших технологий.

Сейчас такое увлечение отнесли к нетипичным сексуальным практикам, потому цифросексуальность может привести к проблемам в общении с другими людьми.

Как можно заниматься сексом без человека

Виртуальная реальность

Компания CamSoda приближает людей к цифросексуальному будущему. В 2016 году они запустили платформу BlowCast, где мужчинам могут устроить оральный секс. Для этого пользователю нужно одеть очки и шлем виртуальной реальности, а также должен быть теледильдоник – игрушка для интима на расстоянии.

Над нововведениями с компанией работал стартап Kiiroo, который разрабатывает "умные мастурбаторы". Их устройства собирают сенсорные данные из фаллоимитаторов женщин и передают тактильные ощущения дистанционно.

Пользователю для этого нужно подключить свою игрушку к сети, загрузить данные и видео из библиотеки BlowCast и наслаждаться виртуальным сексом. Такой способ пользователям нравится, ведь все за них делают технологии.

Ролевые онлайн-игры

Наиболее "продвинутыми" считают виртуальные миры для взрослых Red Light Center, Second Life и 3DXChat. Разработчики пытаются объединить реальный и виртуальный миры, а помогают это сделать высокотехнологичные игрушки и VR-технологии.

И они только в процессе: смазанные и не очень точные лица не слишком возбуждают пользователя. Разработчики надеются довести проекты до совершенства уже до 2024 года.

Эти проекты перегнал американский стартап Camasutra VR. Его основали в 2017 году, и авторы со старта проекта огромными шагами идут к конечной цели. Сейчас они пытаются создать секс-аватары 10 порноактрис с помощью motion-capture-технологий.

Пользователь сможет взаимодействовать с ними, для этого нужны будут лишь специальные VR-костюмы. А попробовать перенести себя в виртуальный мир для взрослых можно будет в 2019 году. По крайней мере, так обещает команда стартапа.

Интимная игрушка = часть тела вашего партнера

К 2025 году, по данным исследования, активно будет использоваться 3D-печать интимных частей тела партнера, которым можно будет соединить с телом секс-работа. Чтобы усилить ощущения и сделать секс реалистичным, будут применять технологию теледильдоники.

Как в советские времена. Секса опять не будет?

По словам автора подкаста The Future of Sex Брайні Коул, в течение десятилетий новые технологии очень сильно влияли на отношения людей и понимание любви. Более современные технологии, такие как контрацептивы, полностью изменили взгляд на секс, отделили его от продолжения рода и подарили женщинам больше контроля.

Технологии призваны сделать близость более эффективной, но сложно представить какой-то короткий путь к этому, поскольку на создание отношений нужно и время, и опыт.

Технологии виртуальной реальности помогут преодолевать расстояние, возможности искусственного интеллекта и некоторые технологии интернета вещей - имитировать близость. Вопрос в том, будет ли это нам полезно. Очевидно, что эти нововведения изменят и общество в целом, и отношение к привычным вещам.

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