Не в настроении: секс-робота научили отказывать в половом акте

19 июня, 2018, 17:20

Робота Саманту с искусственным интеллектом научили отказывать в сексе: теперь она может сказать "нет"

Об этом пишет The Sun.

Секс-робот Саманта, в которую устроен искусственный интеллект, отныне может отказываться от полового акта, если она "не в настроении".

На ней установили специальные датчики, которые фиксируют "неуважение" или агрессивные прикосновения.

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По словам создателя Серги Сантоса, она может переключаться между несколькими режимами, и при этом ее поведение полностью меняется. В настройках есть режимы романтичной, семейной и страстной Саманты.

Новые навыки Саманты продемонстрировали во время презентации в Великобритании.

Пока существует лишь прототип робота. После запуска масштабного производства он будет стоить 3,6 тыс. фунтов стерлингов.