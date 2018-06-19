Не в настроении: секс-робота научили отказывать в половом акте
Об этом пишет The Sun.
Секс-робот Саманта, в которую устроен искусственный интеллект, отныне может отказываться от полового акта, если она "не в настроении".
На ней установили специальные датчики, которые фиксируют "неуважение" или агрессивные прикосновения.
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По словам создателя Серги Сантоса, она может переключаться между несколькими режимами, и при этом ее поведение полностью меняется. В настройках есть режимы романтичной, семейной и страстной Саманты.
Новые навыки Саманты продемонстрировали во время презентации в Великобритании.
Пока существует лишь прототип робота. После запуска масштабного производства он будет стоить 3,6 тыс. фунтов стерлингов.
- Ранее компания Realbotix представила нового секс-робота по имени Генри, который не только выполняет сексуальные функции, но и может рассказывать шутки, вести беседу и говорить комплименты.
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