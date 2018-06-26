Стало известно, какой клуб заменит "Полтаву" в Премьер-лиге
26 июня, 2018, 11:42
Украинские футбольные клубы выбрали команду, которая заменит "Полтаву" в Премьер-лиге в следующем сезоне
Об этом сообщает Footboom.
Большинство клубов высшего дивизиона в опросе, устроенном Премьер-лигой, проголосовали за то, что в следующем сезоне в чемпионате Украины играл одесский "Черноморец". Также на место в УПЛ претендовала "Звезда" с Кропивницкого.
По информации Footboom нынешний президент "Черноморца" Леонид Климов отойдет от дел, а клубом из Одессы будет заниматься Вадим Новинский. В пользу этого свидетельствует назначение на пост главного тренера одесситов болгарина Англела Червенкова. Этот специалист ранее возглавлял "Севастополь", во времена, когда владельцем клуба был именно Новинский.
- Ранее президент "Полтавы" Леонид Соболев сообщил о том, что распускает команду, которая должна выступать в следующем сезоне в Премьер-лиге.
- Соболев назвал причиной своего решения запрет "Полтаве" играть на стадионе "Локомотив", на доведение которого до требований высшего дивизиона потребовалось два года.
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