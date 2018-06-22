Владелец распустил футбольный клуб, который должен играть в Премьер-лиге
22 июня, 2018, 08:09
Президент "Полтавы" Леонид Соболев распустил футбольный клуб "Полтава", который должен был играть в Премьер-лиге
Об этом сообщает официальный сайт "Полтавы".
Накануне игрокам и тренерам сообщили, что футбольный клуб прекращает существование. 22 июня, всем игрокам и тренерам выдадут трудовые книжки и разорвут контракты.
Ранее сообщалось, что "Полтава" снимается с чемпионата Украины из-за недопуска стадиона "Локомотив".
Вероятно, "Полтаву" в сильнейшем украинском дивизионе заменит "Черноморец", или "Звезда", которые в прошлом сезоне вылетели из Премьер-лиги.
- "Полтава" в прошлом сезоне заняла второе место в первой лиге в переходных матчах команда победила "Черноморец".
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