Владелец распустил футбольный клуб, который должен играть в Премьер-лиге

22 июня, 2018, 08:09

Президент "Полтавы" Леонид Соболев распустил футбольный клуб "Полтава", который должен был играть в Премьер-лиге

Об этом сообщает официальный сайт "Полтавы".

Накануне игрокам и тренерам сообщили, что футбольный клуб прекращает существование. 22 июня, всем игрокам и тренерам выдадут трудовые книжки и разорвут контракты.

Ранее сообщалось, что "Полтава" снимается с чемпионата Украины из-за недопуска стадиона "Локомотив".

Вероятно, "Полтаву" в сильнейшем украинском дивизионе заменит "Черноморец", или "Звезда", которые в прошлом сезоне вылетели из Премьер-лиги.