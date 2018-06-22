 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Владелец назвал причины роспуска клуба Премьер-лиги


фото: fcpoltava.com
Президент "Полтавы" Леонид Соболев объяснил, почему решил распустить клуб, который должен играть в Премьер-лиге

Об этом сообщает Footboom.

По словам Соболева, причиной роспуска команды стал запрет Федерации футбола Украины играть на стадионе "Локомотив" в Полтаве.

"Главная причина заключается в действиях ФФУ, которая не позволяет нам играть на стадионе "Локомотив" в Полтаве. По нашей оценке, реконструкция могла занять около двух лет. На все работы необходимо около $2 млн, на что я готов был пойти. Но кроме этого еще необходимо провести множество согласований с городскими властями проекта реконструкции, а это требует времени, которого нам не дали", - сказал Соболев.

  • 21 июня президент "Полтавы" объявил футболистам о роспуске клуба, который вышел в сильнейший дивизион чемпионата Украины.
  • В Премьер-лиге "Полтаву" могут заменить "Черноморец", или "Звезда", которые по итогам прошлого сезона выбыли в первую лигу.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2018 пятница

больше новостей

22 июня, 2018 пятница

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать