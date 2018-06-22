Владелец назвал причины роспуска клуба Премьер-лиги
22 июня, 2018, 15:20
Президент "Полтавы" Леонид Соболев объяснил, почему решил распустить клуб, который должен играть в Премьер-лиге
Об этом сообщает Footboom.
По словам Соболева, причиной роспуска команды стал запрет Федерации футбола Украины играть на стадионе "Локомотив" в Полтаве.
"Главная причина заключается в действиях ФФУ, которая не позволяет нам играть на стадионе "Локомотив" в Полтаве. По нашей оценке, реконструкция могла занять около двух лет. На все работы необходимо около $2 млн, на что я готов был пойти. Но кроме этого еще необходимо провести множество согласований с городскими властями проекта реконструкции, а это требует времени, которого нам не дали", - сказал Соболев.
- 21 июня президент "Полтавы" объявил футболистам о роспуске клуба, который вышел в сильнейший дивизион чемпионата Украины.
- В Премьер-лиге "Полтаву" могут заменить "Черноморец", или "Звезда", которые по итогам прошлого сезона выбыли в первую лигу.
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