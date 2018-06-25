В полиции рассказали подробности похищения сына ливийского атташе

25 июня, 2018, 22:34

Сына финансового атташе Ливии, похищенного в Киеве, патрульные обнаружили в лесополосе

Молодого человека избивали и вымогали у него деньги, сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Около 19 часов на перекрестке проспекта Григоренко и Дарницкого шоссе инспекторы нашли избитого мужчину. Во время общения патрульные выяснили, что именно его похитили несколькими часами ранее.

По словам мужчины, неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и потребовали деньги. После этого злоумышленники снова посадили его в автомобиль, завязали глаза повязкой и выбросили в лесополосе, недалеко от места, где его обнаружили патрульные.

Инспекторы вызвали на место скорую. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи.