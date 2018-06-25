В полиции рассказали подробности похищения сына ливийского атташе
Молодого человека избивали и вымогали у него деньги, сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.
Около 19 часов на перекрестке проспекта Григоренко и Дарницкого шоссе инспекторы нашли избитого мужчину. Во время общения патрульные выяснили, что именно его похитили несколькими часами ранее.
По словам мужчины, неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и потребовали деньги. После этого злоумышленники снова посадили его в автомобиль, завязали глаза повязкой и выбросили в лесополосе, недалеко от места, где его обнаружили патрульные.
Инспекторы вызвали на место скорую. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
- 25 июня в Киеве, в районе дома N62 по улице Тургеневской, двое неустановленных мужчин совершили нападение на гражданина Ливии Абдусалама. По данным источников, пострадавший 1992 года рождения является сыном финансового атташе Ливии.
- Вечером полицейские нашли мужчину, похищенного в Шевченковском районе Киева.
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