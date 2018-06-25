Тренер объяснил, почему Лунин способен заиграть в "Реале"

25 июня, 2018, 11:54

Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко рассказал, благодаря чему украинский голкипер Андрей Лунин может реализовать себя в "Реале"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главной добродетелью 19-летнего вратаря, который играл под руководством Михайленко в "Днепре", тренер назвал его невероятную уравновешенность.

"Я Андрея знаю с 10 лет, следил за его карьерой. Его прогресс был для меня абсолютно ожидаемым. У голкиперов техническое оснащение примерно одинаковое, поэтому на первый план выходит психология. А Лунин фантастически спокоен. Его спокойствие, игра ногами, уверенность на выходах, реакция на удары и свои ошибки - все это вселяет уверенность и в партнеров, и у тренеров", - сказал Михайленко.

22 июня Андрей Лунин официально стал игроком "Реала" и подписал с мадридским клубом шестилетний контракт.

Читайте также: "Реал" купил Лунина. Что ждет украинского голкипера в Мадриде