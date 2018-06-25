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Тренер объяснил, почему Лунин способен заиграть в "Реале"


фото: Real Madrid
Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко рассказал, благодаря чему украинский голкипер Андрей Лунин может реализовать себя в "Реале"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главной добродетелью 19-летнего вратаря, который играл под руководством Михайленко в "Днепре", тренер назвал его невероятную уравновешенность.

"Я Андрея знаю с 10 лет, следил за его карьерой. Его прогресс был для меня абсолютно ожидаемым. У голкиперов техническое оснащение примерно одинаковое, поэтому на первый план выходит психология. А Лунин фантастически спокоен. Его спокойствие, игра ногами, уверенность на выходах, реакция на удары и свои ошибки - все это вселяет уверенность и в партнеров, и у тренеров", - сказал Михайленко.

  • 22 июня Андрей Лунин официально стал игроком "Реала" и подписал с мадридским клубом шестилетний контракт.

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