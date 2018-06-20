"Реал" купил 19-летнего украинского голкипера Лунина

20 июня, 2018, 08:18

Украинский вратарь Андрей Лунин перешел из "Зари" в мадридский "Реал"

Об этом сообщает Marca.

"Реал" заплатит за Лунина 8,5 млн евро, дополнительно 4 млн евро "Заря" может получить в качестве бонусов. Вратарь отправится с командой на Международный кубок чемпионов, который стартует 20 июля. Во время предсезонных сборов новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги определится с будущим Лунина, который может отправиться в молодежную команду "Реала" или уйти в аренду в другой клуб.

Отмечается, что трансфер украинца не повлияет на желание мадридцев купить бразильского голкипера итальянской "Ромы" Алиссона, поскольку Лунина приобрели на перспективу. На талантливого украинского футболиста также претендовали итальянские "Наполи" и "Рома", английский "Ливерпуль", испанский "Реал Сосьедад".

Андрей Лунин является воспитанником харьковского "Металлиста". В сезоне 2016/17 выступал за "Днепр". Прошлый сезон провел в "Заре", за которую в разных турнирах сыграл 36 матчей и пропустил 54 гола. На счету голкипера два матча в составе национальной сборной Украины.