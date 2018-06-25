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20 необычных вопросов, которые вам могут задать на собеседовании в Apple

Издание Bloomberg опубликовало 20 нестандартных вопросов, которые задают на собеседовании кандидатам в сотрудники Apple

Среди них оказались как технические вопросы, основанные на прошлом опыте, так и необычные головоломки

Консультанту по развитию: "Сколько весит Эмпайр-стейт-билдинг?"

Ритейлеру: "Каким супергероем вы хотите быть и почему?"

Кандидату в Apple Genius: "Объясните пятилетнему ребенку, что такое оперативная память"

Системному инженеру: "Как работает крыло самолета?"

Руководителю отдела проверки устройств: "Нарисуйте как iPhone выглядит внутри"

Инженеру аппаратного обеспечения: "Назовите пять способов измерить количество бензина в машине?"

Кандидату в инженеры-программисты: "Если у вас есть два яйца, и вы хотите узнать, какой самый высокий этаж, с которого вы можете бросить их, не разбивая, как бы вы это сделали? Какое оптимальное решение?"

Товароведу: "Как бы вы объяснили стоимость этой ручки?"

Кандидату в инженеры-программисты: "Опишите интересную проблему, с которой вы столкнулись и как вы ее решили"

Сотруднику службы поддержки: "Расскажите восьмилетнему ребенку, что такое модем и объясните его функции"

Завхозу: "Сколько детей рождается каждый день?"

Инженеру: "Есть три коробки. В одной - только яблоки, в другой - только апельсины, в третьей - яблоки и апельсины. Коробки подписаны неправильно, и вы не глядя берете один фрукт из одной коробки.

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