20 необычных вопросов, которые вам могут задать на собеседовании в Apple

25 июня, 2018, 18:15

Издание Bloomberg опубликовало 20 нестандартных вопросов, которые задают на собеседовании кандидатам в сотрудники Apple

Среди них оказались как технические вопросы, основанные на прошлом опыте, так и необычные головоломки

Консультанту по развитию: "Сколько весит Эмпайр-стейт-билдинг?"

Ритейлеру: "Каким супергероем вы хотите быть и почему?"

Кандидату в Apple Genius: "Объясните пятилетнему ребенку, что такое оперативная память"

Системному инженеру: "Как работает крыло самолета?"

Руководителю отдела проверки устройств: "Нарисуйте как iPhone выглядит внутри"

Инженеру аппаратного обеспечения: "Назовите пять способов измерить количество бензина в машине?"

Кандидату в инженеры-программисты: "Если у вас есть два яйца, и вы хотите узнать, какой самый высокий этаж, с которого вы можете бросить их, не разбивая, как бы вы это сделали? Какое оптимальное решение?"

Товароведу: "Как бы вы объяснили стоимость этой ручки?"

Кандидату в инженеры-программисты: "Опишите интересную проблему, с которой вы столкнулись и как вы ее решили"

Сотруднику службы поддержки: "Расскажите восьмилетнему ребенку, что такое модем и объясните его функции"

Завхозу: "Сколько детей рождается каждый день?"