5 профессий, спрос на которые возрастет в 2018 году

9 января, 2018, 16:53

Автоматизация и искусственный интеллект влияют на текущие профессии и полностью изменят рынок труда будущего: это приведет к сокращению рабочих мест, а необходимость в некоторых профессиях и вовсе отпадет

MIT Technology Review подготовил топ-5 профессий, спрос на которые будет расти в этом году, и их еще не скоро смогут заменить роботы.

1. Специалист по возобновляемой энергии

Энергетика небольшими, но уверенными шагами идет в "зеленое" будущее. Ветровые генераторы, солнечные элементы год от года производят все больше киловатт-часов электроэнергии. И в будущем рост сохранится.

Распространение ветровой и солнечной энергетики приведет к повышенному спросу на соответствующих специалистов. По прогнозам Бюро статистики труда США, в ближайшие 10 лет возобновляемая энергетика станет лидером по процентному росту количества сотрудников.

Задачи, решаемые этими специалистами, требуют знаний, мобильности и сноровки, которых у роботов пока нет. Поэтому некоторое время работники этой отрасли могут не бояться автоматизации, а наоборот, ожидать роста зарплат и престижа профессии.

2. Тренер алгоритмов

Без этой профессии автоматизация в принципе невозможна. Алгоритмам нужны серьезные тренировки, чтобы хоть частично стать интеллектуальными. Чтобы научить программу выполнять определенные действия на сборочной линии, может потребоваться десяток тысяч примеров выполнения этих действий.

Так и с другими алгоритмами. Не так давно Google наняла 10 000 людей, чтобы очистить контент на YouTube. Но это была не единственная их задача. За ними постоянно наблюдали алгоритмы, которые учились модерировать контент так же, как и люди. Алгоритмов все больше, и все больше необходимости обучать их.

3. Инженер-разработчик искусственного интеллекта

Сегодня инженеры по разработке искусственного интеллекта одни из самых востребованных в IТ люди. Зарплаты некоторых из них могут конкурировать с зарплатами профессиональных спортсменов, а компании устраивают соревнования по переманиванию друг у друга профи.

Здесь все очевидно: ИИ-инженеры - те люди, которые в основном и продвигают ИИ-революцию, которые создают страхи о замене людей машинами как реальность. Такие специалисты наиболее востребованы в сегодняшней экономике, поэтому логично, что в 2018 году им не придется сидеть без работы. В том числе потому, что искусственный интеллект, который разрабатывает искусственный интеллект, пока только далекая перспектива.

4. Стример видеоигр

Стриминг видеоигр - это онлайн видеотрансляция игры в режиме реального времени. То есть стрим - это прохождение игры в прямом эфире на видеохостингах типа Twitch, YouTube и других

Люди начали зарабатывать стримингом серьезные деньги еще несколько лет назад. Но сегодня набралось достаточное количество людей, для которых это уже не хобби, а единственный и полноценный способ заработка.

Только на платформе Twitch есть и зарабатывают на этом 25 тыс. человек. Их ежедневная аудитория 15 млн человек, и цифра постоянно растет. Этот рост и позволяет предположить, что спрос на новый контент, а значит, и на новых стримеров будет расти.

5. Сиделка

Едва ли не самым высокооплачиваемая и точно не самая перспективная профессия сегодня может стать очень популярной уже в ближайшие 10 лет. Население развитых стран стареет, следовательно, появляется больше людей, которым нужен постоянный уход.

При желании технологии еще долгое время не смогут обеспечить тот уровень ухода, который может дать живой человек. Поэтому совсем скоро ситуация с низкой оплатой сиделок может измениться. Вместе с этим увеличится и спрос на них. По мнению экспертов, в целом спрос на воспитателей детских садов, учителей и медсестер с ростом автоматизации будет только увеличиваться.

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