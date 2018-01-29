Забыть про университеты. Как учить абсолютно новый класс сотрудников

29 января, 2018, 15:55

Рынок труда меняется в ускоренном темпе, поэтому гибкость и адаптивность - необходимые качества для Homo adaptus - нового класса сотрудников, который появится в 2018 году

Wired UK приводит два примера образовательных систем, созданных для этого типа учащихся.

Homo adaptus понимает, что для выживания ему обязательно нужно постоянно эволюционировать. Вместо того, чтобы отбрасывать технологический прогресс, он использует его себе на выгоду.

Как было сказано на Всемирном экономическом форуме, наиболее нужными навыками является критическое мышление, умение решать проблемы и креативность. Однако, купить их можно не только в традиционных вузах, но и в экспериментальных формах обучения.

До недавнего времени существовало 2 варианта получения образования: традиционные университеты и онлайн-обучение. Первый не подходит образу жизни homo adaptus и требует серьезных вложений времени и средств.

Второй, будучи доступным и гибким, не помогает добиться поставленных целей. Доля тех, кто учится до конца онлайн-курса, составляет 5% - 10%. Учиться самому, когда вокруг полно отвлекающих факторов, вроде социальных сетей и развлечений, непросто даже самым усидчивым студентам.

Поэтому возникают альтернативные формы обучения, готовы помочь человеку получить необходимые знания. Например, программа altMBA, основана Сетом Годином, экспертом по маркетингу. Вместо того чтобы имитировать школу или создавать развлекательно-информационный контент, она ориентируется на коллектив, проект и получения знаний.

За один месяц участники программы вместе работают над проектами, получают консультации и - трижды в неделю проходят групповые занятия. Всего каждому из них нужно закончить 13 проектов за 4 недели.

В основе подхода altMBA лежит убеждение, что люди учатся эффективнее, когда им приходится что-то создавать вместе и искать недостатки в работах друг друга, а не просто посещать лекции.

Другой стартап, Jolt, создает микро-кампусы, работающие по принципу коворкинга. Они предназначены для того, чтобы дать возможность местным жителям получения качественного образования без создания новой инфраструктуры.

Участники получают неограниченный доступ к курсам и программам, в которых смешаны онлайн-занятия и живые уроки в классах. Двенадцать студентов сидят за столом, слушая объяснения учителя, который может находиться в другой точке мира, а потом общаются между собой.

"Мы обнаружили, что лучше всего обучение происходит в общении и эксперименте, - говорит Рой Дойтч, глава Jolt. - Знания больше не принадлежит организациям, но сохраняется в головах практиков". Учителя оценивают то, что совместно создают ученики, а также все их дискуссии.

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