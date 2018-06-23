Премьер-министр Молдовы поблагодарил Украину за поддержку резолюции ООН о Приднестровье

23 июня, 2018, 13:30

Павел Филип отметил, что вопрос вывода российских войск касается Приднестровского региона

Премьер-министр Молдовы Павел Филип выразил благодарность международным партнерам за поддержку на Генассамблее ООН резолюции о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом глава правительства заявил во время брифинга в Кишиневе, сообщает Укринформ.

Павел Филипп поблагодарил Украину, Грузию, Чехию, Латвию, Литву, Канаду и другие страны.

"Мы - реалисты и прекрасно понимаем, что принятие резолюции не означает мгновенный вывод российских войск с территории нашей страны, однако обнадеживает то, что этот вопрос вновь стоит на повестке дня международного сообщества, и мы последовательно будем продвигать эту инициативу, пока последний российский солдат не покинет территорию Молдовы", - заявил Филипп.

Также премьер-министр Молдовы вспомнил о странах, которые не поддержали или воздержались от голосования на Генеральной ассамблее ООН, отметив, что власти Молдовы и молдавской дипломатии следует вести более тесный и последовательный диалог с этими государствами.

Филипп акцентировал, что речь идет о выводе российских войск и вооружения с территории Приднестровского региона, а не о российских миротворцах в Зоне безопасности на Днестре.