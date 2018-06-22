Генассамблея ООН требует вывода российских войск из Приднестровья

22 июня, 2018, 19:58

Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Республики Молдова

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.

Принятие резолюции прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Молдовы. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", - сообщил он.

❗Генеральная Ассамблея #ООН только что принял резолюцию о выводе российских войск с территории Республики #Молдова.



Комментарий Постоянного представителя Украины Владимира Ельченко ⬇ pic.twitter.com/tYEZ0DKnQy — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 июня 2018 г.

Напомним, что 11 июня министр обороны Степан Полторак во время встречи с министром обороны Молдовы Эудженом Стурзой заявил, что российские группировки, которые находятся на территории Приднестровья, являются угрозой и для Украины, и для Молдовы.