Генассамблея ООН требует вывода российских войск из Приднестровья
Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.
Принятие резолюции прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Молдовы. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", - сообщил он.
❗Генеральная Ассамблея #ООН только что принял резолюцию о выводе российских войск с территории Республики #Молдова.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 июня 2018 г.
Комментарий Постоянного представителя Украины Владимира Ельченко ⬇ pic.twitter.com/tYEZ0DKnQy
Напомним, что 11 июня министр обороны Степан Полторак во время встречи с министром обороны Молдовы Эудженом Стурзой заявил, что российские группировки, которые находятся на территории Приднестровья, являются угрозой и для Украины, и для Молдовы.
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