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Генассамблея ООН требует вывода российских войск из Приднестровья

Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Республики Молдова

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.

Принятие резолюции прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Молдовы. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", - сообщил он.

Напомним, что 11 июня министр обороны Степан Полторак во время встречи с министром обороны Молдовы Эудженом Стурзой заявил, что российские группировки, которые находятся на территории Приднестровья, являются угрозой и для Украины, и для Молдовы.

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