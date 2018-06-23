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Объявлены имена лауреатов Международной премии им. Ивана Франко 2018 года

22 июня 2018 года в Институте славистики Венского университета (Австрия) состоялось заседание жюри Международной премии им. Ивана Франко, на котором было определено лауреатов

Об этом сообщается на официальной странице Международного фонда им. Ивана Франко.

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В номинации “За весомые достижения в области социально-гуманитарных наук” лауреатом Международной премии им. Ивана Франко 2018 года стал Йоханнес Реми. Его труд “Братья или враги: Украинское национальное движение и Россия, с 1840-х до 1870-х годов” набрал наибольшее количество баллов жюри и был признан лучшим.

Рецензент монографии, профессор Неапольского университета. Фридриха II Симоне Аттилио Беллецца подчеркнул, что книга Реми - очень хорошо дукоментированное исследование механизма цензуры и репрессий украинского движения в царской империи.

"Чрезвычайно подробный и красочный портрет эволюции украинского национального движения и украино-российских отношений в XIX веке",- отметил Беллецца.

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В номинации “За весомые достижения в области украинистики” победу одержала монография "...И последняя часть дороги. Иван Франко в 1908-1916 годах" авторства Ярославы Мельник.

Как отметил рецензент монографии профессор Борис Бунчук: "Почтенное научное достижение Ярославы Мельник служит всеобъемлющему постижению гения Франко".

"Работа является очень важной для познания самого Франко и времени, которое описывается в книге! Я как будто оказался у Ивана Франко", - отметил член жюри Евгений Быстрицкий.

Отметим, что в состав международного жюри вошли 12 ученых из университетов Украины, Австрии, Италии, Словакии и Польши.

Победители Международной премии им. Ивана Франко получат денежное вознаграждение и золотой знак лауреата. Церемония награждения лауреатов Международной премии им. Ивана Франко состоится 27 августа 2018 года на родине. Франко в Дрогобыче на Львовщине.

Напомним, Международная премия им. Ивана Франко основана в 2015 году его внуком - Роландом Франко. Основной целью Премии является содействие всеобъемлющему изучению творческой, научной, общественной деятельности Ивана Франко, поощрение ученых из разных стран мира к проведению актуальных исследований в области социально-гуманитарных наук и украинистики. Премия является ежегодной и вручается 27 августа - в день рождения Ивана Франко.

Лауреаты Премии награждаются денежным вознаграждением и золотым знаком лауреата.

Справка

Лауреаты Премии предыдущих лет:

в 2016 году - архиепископ-эмерит, бывший глава УГКЦ Любомир Гузар с научной монографией "Андрей Шептицкий, Митрополит Галицкий (1901-1944) предвестник экуменизма";

в 2017 году в номинации "За весомые достижения (достижения) в области украинистики" - профессор Института славистики Венского университета Михаэль Мозер с монографией "New Contributions to the History of the Russian Language";

в 2017 в номинации "За весомые достижения в области социально-гуманитарных наук - заслуженный профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко, академик Олег Шаблий с научной работой "Общественная география" в 2-х томах.

  • Напомним, 10 мая 2018 года во Львове после продолжительной тяжелой болезни умерла Надежда Франко - правнучка классика украинской литературы Ивана Франко.
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