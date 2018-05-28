Оцифровка архивов является главным приоритетом в сохранении и популяризации нашего культурного наследия, - Княжицкий
Об этом заявил глава Комитета культуры и духовности Верховной Рады, народный депутат Украины Николай Княжицкий во время выступления на I Международном съезде архивистов и хранителей музеев, который состоялся в это воскресенье в Нагуевичах, передает Еспресо.TV.
"Безусловно, большим плюсом является то, что польские общественные организации и фонды помогают украинцам оцифровывать предметы нашего культурного наследия, но главным предметом разговора здесь является создание собственных возможностей для упорядочения, оцифровки наследия", - подчеркнул Княжицкий во время открытия съезда.
В мероприятии приняли участие директора и руководители архивов, архивисты и главные хранители архивного наследия в Украине, присутствовал и внук Франко - Роланд Тарасович. Главной темой встречи стало архивное наследие Украины и возможности ее оцифровки. Мероприятие состоялось в рамках чествования 102 годовщины со дня смерти Ивана Франко, поэтому одним из главных задач съезда стал вопрос оцифровки и увековечения работ Великого Каменяра.
"А если говорить о Франко - то о 100-томнике полного собрания трудов Франко. Сегодня мы имеем только 50-томник, изданный еще в советские времена и который, очевидно, кроме того, что испытывал и определенной цензуры - не включал в себя огромного количества трудов и произведений Ивана Франко, его переписки, эпистолярного наследия. Все это должно быть обработано и выдано", - отметил Княжицкий.
Во время съезда участники также торжественно открыли международную выставку "Посмертная маска вечно живого", а также торжественно возложили цветы к памятнику известного украинского писателя.
“Я имею большую надежду, что у нас заработает Институт книги, что у нас заработает Украинский культурный фонд, целью которых является собственно и поддержка таких проектов. Когда мы говорим о корифеях, - Иване Франко или Лесе Украинке - очевидно, как раз эти новые институции должны сделать все, чтобы их наследие было уважаемым, спасено и популяризировано” – подытожил завершение съезда архивистов и хранителей музеев Николай Княжицкий.
Возложение цветов
Роданд Франко возле памятника классику
И во время импрезы
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута