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Оцифровка архивов является главным приоритетом в сохранении и популяризации нашего культурного наследия, - Княжицкий

Украина должна оцифровать свое литературное наследие, в частности 100-томное наследие Ивана Франко, 102 годовщину смерти которого отмечают сегодня, 28 мая 2018 года

Об этом заявил глава Комитета культуры и духовности Верховной Рады, народный депутат Украины Николай Княжицкий во время выступления на I Международном съезде архивистов и хранителей музеев, который состоялся в это воскресенье в Нагуевичах, передает Еспресо.TV.

"Безусловно, большим плюсом является то, что польские общественные организации и фонды помогают украинцам оцифровывать предметы нашего культурного наследия, но главным предметом разговора здесь является создание собственных возможностей для упорядочения, оцифровки наследия", - подчеркнул Княжицкий во время открытия съезда.

В мероприятии приняли участие директора и руководители архивов, архивисты и главные хранители архивного наследия в Украине, присутствовал и внук Франко - Роланд Тарасович. Главной темой встречи стало архивное наследие Украины и возможности ее оцифровки. Мероприятие состоялось в рамках чествования 102 годовщины со дня смерти Ивана Франко, поэтому одним из главных задач съезда стал вопрос оцифровки и увековечения работ Великого Каменяра.

"А если говорить о Франко - то о 100-томнике полного собрания трудов Франко. Сегодня мы имеем только 50-томник, изданный еще в советские времена и который, очевидно, кроме того, что испытывал и определенной цензуры - не включал в себя огромного количества трудов и произведений Ивана Франко, его переписки, эпистолярного наследия. Все это должно быть обработано и выдано", - отметил Княжицкий.

Во время съезда участники также торжественно открыли международную выставку "Посмертная маска вечно живого", а также торжественно возложили цветы к памятнику известного украинского писателя.

“Я имею большую надежду, что у нас заработает Институт книги, что у нас заработает Украинский культурный фонд, целью которых является собственно и поддержка таких проектов. Когда мы говорим о корифеях, - Иване Франко или Лесе Украинке - очевидно, как раз эти новые институции должны сделать все, чтобы их наследие было уважаемым, спасено и популяризировано” – подытожил завершение съезда архивистов и хранителей музеев Николай Княжицкий.

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Возложение цветов

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Роданд Франко возле памятника классику

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И во время импрезы

 

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