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Шевченко, Франко или Тычина. Проверь, как хорошо ты помнишь стихи из школьной программы. Тест

"Реве та стогне Дніпр широкий..", "О, панно Інно" і "Любіть Україну". Тест для тех, кто уверен, что до сих пор знает все стихи украинских поэтов наизусть

К Всемирному дню поэзии Эспрессо.TV решили вспомнить лучших украинских поэтов прошлых веков и современности, стихи которых изучали в школе из года в год. Интересно, сможете ли вы вспомнить всех авторов.

 

 
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