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Кремль назвал "трудности", из-за которых затягивается обмен Сенцова

В вопросе об обмене незаконно заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова есть сложности, которые заключаются, например, в том, что он осужден по тяжкой статье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Об этом сообщает РБК.

Отвечая на вопрос, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином России, пресс-секретарь отметил, что режиссер осужден по тяжкой статье.

"И главное - кто он де-юре, даже если себя русским не признает", - добавил Песков.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.

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