Кремль назвал "трудности", из-за которых затягивается обмен Сенцова
23 июня, 2018, 07:57
В вопросе об обмене незаконно заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова есть сложности, которые заключаются, например, в том, что он осужден по тяжкой статье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Об этом сообщает РБК.
Отвечая на вопрос, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином России, пресс-секретарь отметил, что режиссер осужден по тяжкой статье.
"И главное - кто он де-юре, даже если себя русским не признает", - добавил Песков.
Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.
- Как сообщалось, Сенцов почти не встает, у него отказывают рецепторы.
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть.
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