Венгрия согласилась на участие Порошенко в саммите Грузия-НАТО
Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвино (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".
Министр подтвердил, что Венгрия снизила уровень требований к Украине относительно закона об образовании - теперь речь идет не об отмене языковой нормы, а о выполнении двух пунктов решения Венецианской комиссии.
Между тем он отметил, что решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украины-НАТО остается в силе.
"Решение венгерского правительства является однозначным. К тому времени, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО", - заявил он.
Читайте также: Венгерская атака против Украины захлебнулась
"Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, что мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание по безопасности на Черном море, на которое пригласят президента Украины", - добавил венгерский министр.
Отмечается, что Порошенко уже получил приглашение на такую встречу. Она состоится при участии глав государств и правительств стран-членов НАТО, руководителей Украины и Грузии.
- Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве