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Венгрия согласилась на участие Порошенко в саммите Грузия-НАТО


фото: umoloda.kiev.ua
Венгрия позволит проведение отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем будет блокировать Комиссию Украина-НАТО

Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвино (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

Министр подтвердил, что Венгрия снизила уровень требований к Украине относительно закона об образовании - теперь речь идет не об отмене языковой нормы, а о выполнении двух пунктов решения Венецианской комиссии.

Между тем он отметил, что решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украины-НАТО остается в силе.

"Решение венгерского правительства является однозначным. К тому времени, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО", - заявил он.

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И хотя проведение Комиссии Украина-НАТО во время ближайшего саммита не является возможным, Венгрия согласилась на участие Порошенко в специальном формате. Сийярто признал, что такая договоренность была достигнута при участии американской стороны.

"Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, что мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание по безопасности на Черном море, на которое пригласят президента Украины", - добавил венгерский министр.

Отмечается, что Порошенко уже получил приглашение на такую встречу. Она состоится при участии глав государств и правительств стран-членов НАТО, руководителей Украины и Грузии.

  • Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне.
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