Киев рассчитывает на программу усиленных возможностей НАТО, но не за счет ПДЧ, - Климпуш-Цинцадзе

12 июня, 2018, 21:24

Украина рассчитывает на приглашение в программу усиленных возможностей НАТО, но не в качестве замены Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ)

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на конференции "Опыт создания государства Израиля: уроки для Украины", сообщает Эспресо.TV.

"Мы сейчас рассчитываем на то, что будем приглашены в программу усиленных возможностей НАТО. Одновременно мы осознаем, что нам необходимо избежать того, что некоторые страны попытаются предложить нам участие в программе усиленных возможностей за счет ПДЧ. Это две разные степени подобных процессов. И это важно, но не в качестве замены", – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Украина рассчитывает, что в случае проведения Комиссии Украина-НАТО на ближайшем саммите НАТО будет подтверждена перспектива членства для Украины.

"Мы надеемся, что все же будет подтверждена политика открытых дверей, будет подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года относительно Украины, Грузии о том, что мы будем членами НАТО, и следующим шагом будет предоставление ПДЧ Украине, в частности", – рассказала вице-премьер.

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