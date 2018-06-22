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Ученые обнаружили связь между стрессом и аутоиммунными заболеваниями

Масштабное 30-летнее исследование выявило прочную связь между стрессовыми расстройствами и повышенным риском развития аутоиммунных заболеваний, таких как артрит и болезнь Крона

Об этом сообщает портал New Atlas.

В рамках исследования ученые проанализировали более миллиона человек в Швеции в течение 30-летнего периода, и обнаружили корреляцию между переживанием стресса и развитием аутоиммунных заболеваний.

 С исследуемых индивидов в более чем 100 000 было диагностировано какое-то расстройство, связанное со стрессом - начиная от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и заканчивая острой стрессовой реакцией и расстройством адаптации.

Их сравнили с людьми, у которых за 30 лет не было диагностировано никакое стрессовое расстройство.
Оказалось, что у тех, кто за этот период пережил стрессовое расстройство, вероятность развития одного из 41 аутоиммунных заболеваний была выше на 30-40 процентов. В список аутоиммунных заболеваний входили такие болезни, как ревматоидный артрит, псориаз, болезнь Крона и целиакия.

"Из предыдущих исследований мы знаем, что переживания стресса в слишком большом количестве подрывает нашу иммунную систему, однако это первая работа, которая демонстрирует связь между ПТСР и другими стрессовыми расстройствами и повышенным риском развития аутоиммунных заболеваний на основе большой выборки", - отмечает исследователь Уннур Анна Валдимарсдоттир.

Кроме того, исследование показало, что в случаях с лицами, у которых ПТСР было диагностировано в раннем возрасте, риск развития аутоиммунных заболеваний повышался. Исследователи также обнаружили, что те из субъектов, кто вскоре после диагноза получал лечение антидепрессантами от ПТСР, демонстрировали меньшую вероятность развития в дальнейшем аутоиммунных заболеваний;

Ученые предупреждают, что пока рано делать конкретные выводы: хотя исследование может подтверждать гипотезу о причинно-следственной связи между стрессом и аутоиммунными болезнями, это всего лишь наблюдательное исследование.

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