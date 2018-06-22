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Полицейские начнут проверять товары на таможне, - ГФС

Сотрудники Национальной полиции начнут работать на пунктах таможни со следующей недели

Об этом написал в Facebook и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

"Со следующей недели Нацполиция будет работать на пунктах пропуска и параллельно с таможенниками будет выполнять аналитическую работу относительно рисковых групп товаров", - отметил он.

Он также сообщил, что в Министерство финансов и Министерство внутренних дел намерены подписать совместный приказ о механизме сотрудничества таможенников и полицейских.

ГФС не ожидает изменений в оформлении товаров, а также сроков их прохождения через границу.

"Хочу успокоить: все меры будут касаться только нарушителей. Таможенники работают только в пунктах пропуска. В то же время Нацполиция имеет полномочия проводить мероприятия по борьбе с контрабандой на всей таможенной территории Украины", - написал и.о. главы ведомства.

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