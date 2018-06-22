Полицейские начнут проверять товары на таможне, - ГФС
Об этом написал в Facebook и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.
"Со следующей недели Нацполиция будет работать на пунктах пропуска и параллельно с таможенниками будет выполнять аналитическую работу относительно рисковых групп товаров", - отметил он.
Он также сообщил, что в Министерство финансов и Министерство внутренних дел намерены подписать совместный приказ о механизме сотрудничества таможенников и полицейских.
ГФС не ожидает изменений в оформлении товаров, а также сроков их прохождения через границу.
"Хочу успокоить: все меры будут касаться только нарушителей. Таможенники работают только в пунктах пропуска. В то же время Нацполиция имеет полномочия проводить мероприятия по борьбе с контрабандой на всей таможенной территории Украины", - написал и.о. главы ведомства.
- Напомним, ранее правительство утвердило план премьер-министра Владимира Гройсмана по противодействию контрабанде.
- По словам главы МВД Арсена Авакова, Украина ежегодно теряет из-за контрабанды $4 млрд.
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