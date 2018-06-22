Аваков рассказал, сколько Украина ежегодно теряет из-за контрабанды

22 июня, 2018, 14:35

Украинское государство ежегодно теряет из-за контрабанды $4 млрд

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Расходы бюджета на этот год у нас составляют 991 млрд грн. Поступления от таможни, по плану на 18 год, - 343 млрд грн, за пять месяцев текущего года есть выполнение в размере 155 млрд грн. Потери бюджета, которые мы оцениваем в результате контрабанды, специальных схем - это 70 млрд грн. А именно: до 65 млрд грн - с применением специальных схем и 15 млрд - другие варианты (калькуляцию ведомства сохранены - ред.)", - сказал Аваков.

Министр также призвал бизнес к сотрудничеству для пресечения контрабандных потоков, которые наносят государству ущерб в более 100 млрд гривен.