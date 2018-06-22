Аваков рассказал, сколько Украина ежегодно теряет из-за контрабанды
22 июня, 2018, 14:35
Украинское государство ежегодно теряет из-за контрабанды $4 млрд
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
"Расходы бюджета на этот год у нас составляют 991 млрд грн. Поступления от таможни, по плану на 18 год, - 343 млрд грн, за пять месяцев текущего года есть выполнение в размере 155 млрд грн. Потери бюджета, которые мы оцениваем в результате контрабанды, специальных схем - это 70 млрд грн. А именно: до 65 млрд грн - с применением специальных схем и 15 млрд - другие варианты (калькуляцию ведомства сохранены - ред.)", - сказал Аваков.
Министр также призвал бизнес к сотрудничеству для пресечения контрабандных потоков, которые наносят государству ущерб в более 100 млрд гривен.
- Напомним, ранее правительство утвердило план премьер-министра Владимира Гройсмана по противодействию контрабанде.
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