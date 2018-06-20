Правительство приняло план Гройсмана по противодействию контрабанде

20 июня, 2018, 13:20

Кабинет министров утвердил представленный премьер-министром Владимиром Гройсманом план борьбы с контрабандой и теневыми схемами на таможне

Решение приняли во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Заседание правительства. Презентую четкий план действий борьбы с контрабандой. Лидирующая роль в этом вопросе - у МВД, Нацполиции, ГФС. Рассчитываю, что все службы, которые причастны к наведению порядка, верой и правдой выполнят договоренности, которых мы достигли", - написал Гройсман в своем Facebook.

Во время презентации плана премьер-министр рассказал о некоторых коррупционных схемах на таможне.

"Первая схема - оформление транспортных средств как пустых. Например, микроавтобус забит ценным товаром, а его при сговоре со структурами, которые задействованы в таможенном оформлении и сопровождении товаров, оформляют как пустой, то есть 0 гривень попадает в бюджет. Вторая схема - так называемые "пиджаки": когда фура ценного товара перевозится физлицами по норме на каждого, не платя положенных налогов", - сказал Гройсман.

По словам премьера, коррупционеры также используют подделки на дорогие товары, вследствие чего их перевозят как низкостоимостные, использование оффшорных компаний для возвращения конфискованного на таможне товара, "черную" контрабанду через лесополосы, незаконный ввоз в Украину нефтепродуктов.

"Еще одна схема - шестой метод расчета таможенной стоимости. То есть, существует пять методов расчета таможенной стоимости, а шестой - другой, неопределенный, и его часто используют для того, чтобы скрыть контрабанду", - добавил Гройсман.