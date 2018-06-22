Минрегион предлагает сузить ширину полос на дорогах
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
"Сегодня в Украине ширина одной полосы составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от назначения дорог. Но европейская практика показала, что дороги с меньшей шириной полос движения (3-3,25 метров) подсознательно побуждают водителей ехать осторожнее и с меньшей скоростью. Поэтому количество аварий в них гораздо меньше ", - написал он.
По его словам, вместо таких широких полос можно будет обустроить велодорожки, отдельные полосы для общественного транспорта или дополнительные для авто.
Обновленные ГСН относительно улиц и дорог уже опубликованы и вступят в силу с 1 сентября 2018 года.
Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.
- Напомним, что Министерство региональной политики рассматривает возможность обязательного обустройства электрозарядками всех АЗС, гаражей и автостоянок.
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