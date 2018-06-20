Минрегион предлагает обязательную установку зарядок для электрокаров на АЗС

20 июня, 2018, 20:43

Министерство региональной политики рассматривает возможность обязательного обустройства электрозарядными устройствами всех АЗС, гаражей и автостоянок

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе в Facebook.

Сейчас Минрегион вместе с Мининфраструктуры рассматривает возможность обустройства на обязательных условиях электрозарядными устройствами всех АЗС, гаражей и автостоянок, в том числе возле ТРЦ, супермаркетов и жилых домов.

"Сейчас еще электрических машин в Украине не очень много, но их количество будет увеличиваться в геометрической прогрессии. В Европе количество электрокаров за прошлый год выросло более чем на 50%. Нам надо смотреть и думать наперед", - заявил Парцхаладзе.

В действующих государственных строительных нормах отсутствуют требования относительно возможности обустройства в гаражах и на автостоянках машино-мест с зарядными устройствами для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

"В первой редакции проекта обновленного ДБН относительно автостоянок прописана необходимость обязательного обустройства электрическими зарядными устройствами 5% машино-мест в общественных гаражах и автостоянках. Изменения должны быть эффективными, и наша идея заключается в том, чтобы к 2030 году все 100% машино-мест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками”, - добавил заместитель министра.