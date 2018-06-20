В Лондоне установили гигантскую плавучую скульптуру из 7,5 тысяч бочек

20 июня, 2018, 18:45

Американский художник Христо Явашев, известный под псевдонимом Христо, представил свою новую работу "Лондонская мастаба" на озере Серпентин в Гайд-парке

Об этом пишет The Guardian.

Конструкцию высотой около 20 метров и весом 600 тонн собрано с 7,5 тысячи разноцветных бочек.

Идею плавучей скульптуры Христо придумал вместе со своей женой, художницей Жанн-Клод. Реализовать замысел вместе пара не успела: Жанн-Клод умерла в 2009 году, но 9 лет назад Христо решил все же воплотить проект в жизнь.

По замыслу авторов, вписанная в окружающий пейзаж "Лондонская мастаба" со стороны должна выглядеть как абстрактная картина, цвета которой изменяются в зависимости от изменения естественного освещения.

Христо и Жан-Клод в течение нескольких десятилетий были самой известной парой художников, работающих в сфере лэнд-арта. Форму мастабы (что по-арабски означает "глиняная лавка", также - вид древнеегипетских гробниц) они использовали довольно часто, но самый главный проект, который с ней связан, реализовать все же не удалось.

Еще в 1970-х художники планировали возвести 170-метровую мастабу посреди пустыни в Абу-Даби, но не смогли получить разрешение местной власти.

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