Мадонна в бикини: Как испанский скульптор осовременивает образы Ренессанса
9 января, 2018, 10:00
Художник и скульптор Херард Масс из Барселоны создает юмористические скульптуры, которые сочетают в себе узнаваемые черты эпохи Возрождения и детали современного мира
Об этом сообщает boredpanda.
Его дамы с прическами 15-го века надувают пузыри из жевательной резинки, демонстрируют следы от купальника, носят скобы на зубах и гарнитуры для связи. Они кажутся мраморными, но в действительности Масс чаще использует более современные материалы - например, синтетические смолы.
Сам художник считает, что его работы демонстрируют "естественную эволюцию", и что он будто "заново изобрел" традиционное искусство.
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