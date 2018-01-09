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Мадонна в бикини: Как испанский скульптор осовременивает образы Ренессанса

Художник и скульптор Херард Масс из Барселоны создает юмористические скульптуры, которые сочетают в себе узнаваемые черты эпохи Возрождения и детали современного мира

Об этом сообщает boredpanda.

Его дамы с прическами 15-го века надувают пузыри из жевательной резинки, демонстрируют следы от купальника, носят скобы на зубах и гарнитуры для связи. Они кажутся мраморными, но в действительности Масс чаще использует более современные материалы - например, синтетические смолы.

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Сам художник считает, что его работы демонстрируют "естественную эволюцию", и что он будто "заново изобрел" традиционное искусство.

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