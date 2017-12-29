Яичница как искусство: художник превращает обычное блюдо в арт-объекты
29 декабря, 2017, 15:05
Фуд-фотограф Мишель Балдини публикует в своем Instagram снимки яичницы, превращенной в своеобразные "картины на сковороде"
Об этом пишет boredpanda.
Его аккаунт называется @the_eggshibit (от exhibit - экспонат и eggs - яйца).
На фотографиях появляются пейзажи, отсылки к известным брендам и поп-культуре, "репродукции" знаменитых картин и очертания стран. Каждое изображение создано из обычных яиц на сковороде.
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