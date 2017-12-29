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Яичница как искусство: художник превращает обычное блюдо в арт-объекты

Фуд-фотограф Мишель Балдини публикует в своем Instagram снимки яичницы, превращенной в своеобразные "картины на сковороде"

Об этом пишет boredpanda.

Его аккаунт называется @the_eggshibit (от exhibit - экспонат и eggs - яйца).

На фотографиях появляются пейзажи, отсылки к известным брендам и поп-культуре, "репродукции" знаменитых картин и очертания стран. Каждое изображение создано из обычных яиц на сковороде.

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