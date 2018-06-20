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Кернес обвиняет полицию и СБУ в стычке в горсовете


фото: depo
Мэр Харькова Геннадий Кернес расценивает столкновение в городском совете с применением дымовых шашек и распылением газа как провокацию, поддержанную полицией

Об этом он написал в Facebook.

Кернес рассказывает, что несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения ворвались в горсовет.

"На втором этаже мэрии они разрушили стекло, уничтожили портреты градоначальников прошлых лет, устроили драку, в ходе которой распылили в коридорах мэрии газ, а затем подожгли дымовые шашки. Многие работники горсовета, надышавшись дымом, нуждались в медицинской помощи. Одного из моих заместителей бросили в мусорный бак.

Полиция за всем этим наблюдала как бы со стороны. Или не вмешивалась. Вероятно, потому что "активисты", которые ворвались в мэрию, были людьми руководителя областного управления СБУ Носача", - пишет мэр.

Кернес также добавил, что расценивает это как "поддержку обнаглевших от безнаказанности людей, которые называют себя активистами".

Горсовет будет оспаривать бездействие работников харьковского СБУ, прокуратуры и полиции.

"Я обращусь к депутатам Парламента, лидерам фракций с предложением заслушать в Верховной Раде объяснения руководителя Службы безопасности Украины о действиях его харьковского подчиненного, который организовал погром в здании Харьковского городского совета", - добавил Кернес.

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