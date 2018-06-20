В горсовете Харькова распылили газ и зажгли шашки. Заместителя Кернеса бросили в мусорник
Об этом сообщили члены "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрий Булах и Дмитрий Дробот.
Сначала активисты митинговали под стенами админздания с требованием открыть доступ на сессии горсовета всем желающим. Но чиновники запрещают проходить на заседание якобы из-за отсутствия свободных мест.
После акции активисты попытались зайти в сессионный зал, но в результате возникла потасовка с муниципальной охраной.
На место происшествия вызвали полицию и спасателей.
Позже Дмитрий Дробот написал, что 2-й и 3-й этаж горсовета заблокированы титушками.
"В ответ нацкорпус и ультрас заблокировали выезд Кернеса, который хотел покинуть здание, с внутреннего двора. Зал для пресс-службы, куда хотели попасть активисты, полностью свободен. Почему никого не пускали - не объяснили. Только заместителя Кернеса бросили в мусорник", - отметил Дробот.
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