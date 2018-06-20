 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В горсовете Харькова распылили газ и зажгли шашки. Заместителя Кернеса бросили в мусорник


фото: Pavel Velitskiy
В помещении Харьковского горсовета зажгли дымовые шашки и распылили газ во время очередной сессии

Об этом сообщили члены "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрий Булах и Дмитрий Дробот.

Сначала активисты митинговали под стенами админздания с требованием открыть доступ на сессии горсовета всем желающим. Но чиновники запрещают проходить на заседание якобы из-за отсутствия свободных мест.

После акции активисты попытались зайти в сессионный зал, но в результате возникла потасовка с муниципальной охраной.

На место происшествия вызвали полицию и спасателей.

Позже Дмитрий Дробот написал, что 2-й и 3-й этаж горсовета заблокированы титушками.

"В ответ нацкорпус и ультрас заблокировали выезд Кернеса, который хотел покинуть здание, с внутреннего двора. Зал для пресс-службы, куда хотели попасть активисты, полностью свободен. Почему никого не пускали - не объяснили. Только заместителя Кернеса бросили в мусорник", - отметил Дробот.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2018 среда

больше новостей

20 июня, 2018 среда

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать