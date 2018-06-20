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Драку в горсовете Харькова полиция квалифицирует как хулиганство

Харьковские полицейские квалифицируют столкновение в стенах горсовета с применением газового баллончика и дымовых шашек как хулиганство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Информация о том, что неизвестные распыляют неустановленное вещество возле здания городского совета поступило в Шевченковский отдел полиции сегодня в 10:10.

На месте происшествия установили, что накануне группа из 20 представителей общественной организации подали официальную заявку на участие в заседании сессии городского совета Харькова. Утром 20 июня они пришли к админзданию с соответствующими документами, однако охрана пропустила только двоих. В результате возник конфликт между обеими сторонами, во время которого охранники распылили неизвестное вещество.

Сообщается, что в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался, задержанных лиц нет.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По открытому уголовному производству проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, участники конфликта и свидетели. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

  • Напомним, столкновение произошло из-за отказа в доступе в сессионный зал для активистов и горожан. В ходе его распылили газ и зажгли дымовые шашка. Также, заместителя Кернеса бросили в мусорник.
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