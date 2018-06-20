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Грузия получит от США новейшие ПЗРК Stinger

Грузия получит новейшие системы противовоздушной обороны Stinger

Об этом заявил кандидат в министры обороны Грузии Леван Изория, пишет "Грузия Online".

"Примерно месяц назад я был в США и мы получили положительные обещания с тем, что Грузия вместе с Javelin получит новейшие противовоздушные тактические системы Stinger. Это в определенной степени признание политики, которую мы проводим в оборонной сфере", - сказал он.

Изория также отметил, что в последнее время страна смогла усилить боеготовность и значительно приблизиться к стандартам НАТО.

"Оборонный бюджет составляет 2% от ВВП. Самое главное, что 20% бюджета направлены на оснащение. Это один из основных стандартов НАТО, которому соответствуют лишь 8 членов альянса, и мы, как страна-аспирант, удовлетворяем эти стандарты", - добавил Изория.

FIM-92B Stinger - американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов и других летающих объектов на низких и средних высотах (от 180 до 3800 метров). Радиус действия - до 4500 метров. Вес комплекса - от 10 до 15 кг. Относительно легкий в эксплуатации, комплекс Stinger массово поставлялся властями Соединенных Штатов афганским партизанам в 1980 годах, что значительно ограничило для советской армии возможность применения авиации и стало одним из факторов, которые ускорили вывод советских войск из этой страны.

США поставили Грузии противотанковые комплексы Javelin. В ноябре Государственный департамент США принял решение об утверждении продажи Грузии ракет Javelin и пусковых установок на 75 миллионов долларов.

Правительство Грузии обратилось с запросом о покупке 410 ракет Javelin и 72 пусковых комплексов Javelin Command (CLU) (включая два блока CLaw Javelin Block 1, которые будут использоваться в качестве запасных частей).

Также в соглашение включены десять инструкторов, техническая помощь правительства и подрядчика, транспорт и другие связанные элементы логистики и программы поддержки.

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