Грузия получила от США первые ракетные комплексы Javelin

23 января, 2018, 14:35

США осуществила первый этап продажи Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin

Об этом шла речь на встрече министра обороны Грузии Левана Изория с послом США Яном Келли, передает "Новости Грузии".

Первый этап закупок противотанкових ракетных комлексов Javelin в США завершился успешно, и ракеты уже находятся в Грузии.

"Первый этап завершился успешно. Система Javelin в Грузии находится в безопасном месте, и мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели получить те навыки, которые являются обязательными для использования этой системы", - заявил Изория.

Во время встречи министр обороны и посол также обсудили программу оборонной готовности, которая стартует с весны 2018 года в Грузии и будет осуществляться при поддержке США.

Госдепартамент США в ноябре 2017 года одобрил продажу Грузии ракетных комплексов на сумму 75 млн долларов. Тбилиси обратился к Вашингтону с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока.

В августе СМИ сообщали, что Пентагон рекомендует передать Украине системы Javelin на $50 млн.

Впоследствии Государственный департамент США сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

16 января 2018 посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что оборонная помощь от американского правительства будет предоставлена ​​Киеву бесплатно.

ВСУ заявили, что они уже работают над всеми мерами, необходимыми для принятия на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.