Грузия получила от США первые ракетные комплексы Javelin
Об этом шла речь на встрече министра обороны Грузии Левана Изория с послом США Яном Келли, передает "Новости Грузии".
Первый этап закупок противотанкових ракетных комлексов Javelin в США завершился успешно, и ракеты уже находятся в Грузии.
"Первый этап завершился успешно. Система Javelin в Грузии находится в безопасном месте, и мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели получить те навыки, которые являются обязательными для использования этой системы", - заявил Изория.
Во время встречи министр обороны и посол также обсудили программу оборонной готовности, которая стартует с весны 2018 года в Грузии и будет осуществляться при поддержке США.
Госдепартамент США в ноябре 2017 года одобрил продажу Грузии ракетных комплексов на сумму 75 млн долларов. Тбилиси обратился к Вашингтону с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока.
В августе СМИ сообщали, что Пентагон рекомендует передать Украине системы Javelin на $50 млн.
Впоследствии Государственный департамент США сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
16 января 2018 посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что оборонная помощь от американского правительства будет предоставлена Киеву бесплатно.
ВСУ заявили, что они уже работают над всеми мерами, необходимыми для принятия на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
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