Джавелины в степях Украины. Остановит ли американское оружие российскую агрессию

4 мая, 2018, 09:13

Максим Викулов

Поставка переносных противотанковых комплексов стала важным сигналом политической поддержки Украины со стороны Вашингтона. Впрочем, от первой партии американских "дротиков" ожидать мгновенного влияния на ход боевых действий все же не стоит

30 апреля появилась информация, что долгожданные американские переносные противотанковые реактивные комплексы Javelin наконец доставлены в Украину. Информацию подтвердил президент Петр Порошенко и представители Соединенных Штатов, а министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о начале практической подготовки военнослужащих ВСУ к использованию новейшего оружия.

Путь к получению американского летального оружия был тяжелым и тернистым. Еще в сентябре 2014 года, выступая перед обеими палатами Конгресса США, президент Порошенко призвал Вашингтон предоставить нашей стране средства обороны. "Пожалуйста, поймите меня правильно: одеяла и приборы ночного видения важны, но только одеялами войну не выиграть. Более того, мы не сохраним мир с этими одеялами", - подчеркнул глава украинского государства.

В следующем году Петр Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal прямо попросил 1240 "Джавелинов" - как компенсацию за те 1240 ядерных боеголовок, которых лишилась Украина в рамках отказа от атомного оружия.

Впрочем, администрация Барака Обамы не спешила с поставками летального вооружения, ограничиваясь предоставлением приборов ночного видения, бронированных джипов Humvee, разведывательных мини-беспилотников Raven и контрбатарейных радаров с искусственно заниженными боевыми свойствами, а также тренировками украинских бойцов американскими инструкторами. И это несмотря на давление конгрессменов и сенаторов (как республиканцев, так и однопартийцев Обамы), экспертной среды, военных и дипломатов, которые требовали более активной помощи Украине в противодействии агрессору.

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Ситуация сдвинулась с мертвой точки после смены хозяина Белого дома, да и то не сразу: длительное время новый американский лидер Дональд Трамп мечтал объясниться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Но понимания, как известно, не получилось. Летом прошлого года Пентагон и Госдеп направили в Белый дом предложения о поставке Украине военной помощи, включая летальное вооружение. В январе текущего года американские СМИ заговорили об одобрении администрацией Трампа передачи Киеву пакета оборонительного вооружения, включая "Джавелины".

А 1 марта – буквально через несколько часов после известного выступления Путина перед российскими Федеральными сборами, во время которых хозяин Кремля хвастался нарисованными на компьютере ракетами с "непредсказуемой траекторией полета", Госдеп Соединенных Штатов сообщил об одобрении поставок противотанковых комплексов "Джавелин" в Украину.

Для тех, кто в танке. Что такое "Джавелин"

FGM-148 Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для уничтожения бронетехники, защищенных объектов (типа бункер, ДОТ, ДЗОТ) и низколетающих низкоскоростных целей (вертолетов и беспилотников). Является первым серийным ПТРК третьего поколения.

Ключевой особенностью "дротика" (с англ. Javelin – "дротик") является система тепловой идентификации цели, что обеспечивается инфракрасной головкой самонаведения. Это дает возможность руководствоваться принципом "выстрелил и забыл" (fire-and-forget), то есть после наведения на цель и выстрела солдат не должен сопровождать цель, а может сразу прятаться или менять позицию. Другим козырем американского чудо-оружия есть возможность атаковать цель не только напрямую, но и сверху. Сразу после выстрела ракета круто поднимается вверх на 150 метров, откуда и поражает верхнюю, наиболее незащищенную часть бронетехники.

Комплекс оснащен системой "мягкого пуска", когда заряд просто "выталкивается" из трубы, а двигатель ракеты включается после ее отлета на безопасное для стрелка расстояние (обычно – около одного метра). Это дает возможность стрелять даже из закрытых помещений.

Тип боеприпаса – тандемный кумулятивный. Первый заряд предназначен для уничтожения активной брони танка, если такая будет активирована при подлете заряда. Второй активируется непосредственно при столкновении с целью или на небольшой высоте над ней (что существенно усиливает разрушительный эффект), за считанные доли секунды поднимая температуру внутри танка до 4-4,5 тысяч градусов Цельсия.

Комбинированный прицел позволяет осуществлять наведение в любое время суток, при сложных погодных условиях, в условиях значительной задымленности. Ракету невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы – ведь она не контактирует с базой во время полета. Интеллектуальная система умеет распознавать и обходить тепловые ловушки.

Вес комплекта – пусковой установки и ракеты - составляет около 20 килограммов. Система отлично сбалансирована и легка в эксплуатации, что позволяет быстро подготовить персонал к ее применению.

Все это делает Javelin лучшим и самым эффективным противотанковым оружием на свете – ничего подобного нет на вооружении ни у одной другой армии. На сегодня даже новейшим танкам ничего противопоставить пехотинцам с легкими "дротиками". По статистике, вероятность успешного поражения цели после пуска составляет невероятных 96%.

К сравнительным недостаткам американских комплексов можно отнести высокую стоимость (пусковая установка стоит около 130 тысяч долларов, а одна ракета – более 100 тысяч), значительный вес, что делает проблематичным переносы комплекса на дальние расстояния, а также необходимость включить перед запуском систему предварительного охлаждения – что дополнительно займет 25-30 секунд.

Javelin прекрасно зарекомендовала себя во время боевых действий в Ираке и Афганистане. Соединенные Штаты поставляют данные противотанковые комплексы в ряд других стран: Австралию, Бахрейн, Чехию, Эстонию, Францию, Иорданию, Литву, Новую Зеландию, Норвегию, Оман, Катар, Тайвань, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Грузию, Индонезию, Испанию, Великобританию.

Из стран бывшего СССР 40 комплексов "дротиков" приобрела Литва, 120 комплексов и 350 ракет – Эстония (сумма сделки – 55 миллионов долларов). Недавно была одобрена поставка 72 комплексов Javelin и 410 ракет в Грузию (стоимость контракта – 75 миллионов долларов).

37 пусковых установок и 210 ракет для Вооруженных сил Украины стоили 47 миллионов американских долларов. Впрочем, финансовые детали пока неизвестны. Можно предположить, что финансирование осуществлялось за счет предусмотренной оборонным бюджетом США пакет военной помощи Украине общим объемом 350 млн долларов. По крайней мере, о безвозмездном характере поставки Киеву "Джавелинов" говорила посол США Мари Йованович.

Значение поставки

Понятно, что первая и пока единственная поставка "Джавелинов" не будет иметь принципиального влияния на баланс сил. Во-первых, из-за малочисленности партии. Даже при условии безупречного применения и 100-процентного попадания, предоставленные ракеты уничтожат 210 российских танков (при 96-процентном - 202). Но на сегодня силы оккупантов на Донбассе составляют не менее 700 танков. И не будем забывать, что российский "Военторг" по необходимости поставит "шахтерам и трактористам" тысячи машин – вооруженные силы РФ насчитывают, по разным данным, около 15 тысяч танков. Кроме того, понятно, что в случае масштабной агрессии россияне задействуют боевую авиацию, для защиты от которой необходимы уже средства противовоздушной обороны, причем в немалом количестве.

Не повлияют "дротики" и на текущий ход кампании – война давно приняла позиционный характер и бронетанковые силы почти не используются. К тому же одним из условий предоставления "Джавелинов" было хранение их далеко от линии соприкосновения.

Однако сам факт поставки имеет огромное значение. 30 апреля было снято фактическое обамовское эмбарго на поставки летального оружия в нашу страну. Причем Вашингтон четко дал понять: в случае неадекватных действий Кремля объем помощи будет значительно увеличен. В частности, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил: "Джавелины" будут частью помощи, но речь идет о значительно большем. Наша цель – заполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию".

"То, что "Джавелины" уже в Украине, означает увеличение потерь РФ в случае, если она попытается захватить больше украинской территории, - считает посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст. - Если Москва будет продолжать свою ежедневную агрессию в Украине, Соединенные Штаты должны поставить Киеву еще больше оружия, в том числе систем противовоздушного вооружения, а Запад должен ввести дополнительные санкции. При твердой поддержке Украины со стороны Запада Москве в конце концов придется свернуть свою кампанию".

Стивен Пайфер, посол Соединенных Штатов в Киеве в 1996-2000 годах, отмечает: влияние снабжения "Джавелинов" уже не столь критично, как это было три-четыре года назад, да и украинская армия стала намного сильнее за эти годы. "И все же ракеты укрепляют возможности армии в борьбе с большим количеством танков и других бронемашин, которые Россия вылила на Восточную Украину от 2014 года. Москве это решение не понравится, но, возможно, оно поможет склонить Кремль к поиску настоящего мира на Донбассе, вместо дальнейшей поддержки конфликта", - считает Пайфер.

А бывший заместитель помощника министра обороны США Майк Карпентер отмечает: не нужно обманывать себя, думая, что ракеты "Джавелин" изменят правила игры в украинско-российском конфликте. "Джавелины" – полезное сдерживающее оружие, но они не изменят боевые возможности украинской армии. Гораздо важнее для этого крайне назревшая реформа командной структуры украинского войска по западным стандартам. Обучение и поддержка боеготовности войска также нуждаются в срочном внимании", - отмечает Карпентер.

Кроме того, само знание о наличии "дротиков" в украинской армии заставит бурятских танкистов сто раз подумать, прежде чем садиться в боевые машины. Ведь гореть вместе со своими Т-72 и Т-64 им явно не хочется.

Насколько эффективно заокеанское оружие: исторический опыт

В течение последних семидесяти лет Соединенные Штаты имеют огромный опыт поставки большинства типов летального оружия в различные уголки планеты, в том числе и в горячие точки. Так, исключительно американским оружием воевала армия Южного Вьетнама, который стал полем прокси-войны для США, СССР и Китая. Как мы знаем, отлично вооруженная, экипированная и обученная штатовскими инструкторами армия официального Сайгона воевала на редкость бездарно. После вывода американского контингента вооруженные силы Южного Вьетнама не смогли противостоять войскам Северного Вьетнама и были совершенно разбиты при первом же серьезном наступлении коммунистов.

В наше время новейшее заокеанское оружие не стало палочкой-выручалочкой для созданных и подготовленных американцами вооруженных сил Афганистана и Ирака. Первые без внешней помощи не могут эффективно противостоять талибам. Вторые вообще разбегались перед значительно хуже вооруженными боевиками "Исламского государства", как было при попытке организовать оборону Мосула и Тикрита. Тогда джихадисты захватили в Мосуле огромные богатства: десятки американских танков "Абрамс", шесть тысяч джипов "Хамви" и более полумиллиарда долларов США наличными. Аналогично американские противотанковые ракеты TOW, которые поставляются, по слухам, монархиями Персидского залива сирийским повстанцам, не очень-то помогают сдерживать последнее наступление поддерживаемой российскими авиаударами асадовской бронетехники.

Вместе с тем в мире хватает примеров, когда при грамотном использовании высокоточное американское оружие предоставляло значительные преимущества ее владельцам. Можно вспомнить вооруженные силы Республики Корея, которые сейчас имеют большое преимущество над вооруженной советским и старым китайским оружием армией КНДР. Курды, которые получают, хоть и в мизерных количествах, американское оружие, успешно противостояли оснащенным советской техникой регулярным войскам Саддама Хусейна в Ираке. В течение последнего полувека вооруженная западным образцам Армия обороны Израиля не раз доказывала свое превосходство над арабскими странами, использующими оружие стран Варшавского договора.

В конце концов решающее значение имеют не тактико-технические характеристики используемых вооружений, а морально-психологический дух солдат, компетентность командного состава, решительность и адекватность текущему моменту высшего политического руководства страны.

Украинцы доказали, что в состоянии воевать даже устаревшим вооружением в плохом состоянии. Поэтому совсем не исключено, что в случае возобновления широкомасштабных боевых действий, танки "шахтеров, трактористов и прочих заблудившихся отпускников" будут вспыхивать не менее ярко, чем в начале февраля в далекой сирийской провинции Дейр-аз-Зор.