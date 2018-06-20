Чемпион мира сделал прогноз на бой Усик - Гассиев
20 июня, 2018, 15:35
Чемпион мира по боксу Александр Гвоздик поделился ожиданиями от поединка Александра Усика против Мурата Гассиева
Об этом он рассказал в программе #отдушивдушу на you tube.
Гвоздик, который является "временным" чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе, убежден, что итог боя будет зависеть от тактики, которую выберет Усик.
"Мне интересно, как Саня будет боксировать. Он может боксировать так, что просто может его сводить в школу. Но если он выберет тактику, как с Бриедисом, то трудно, наверное, будет. Будет возможность его подловить. А так, мне кажется, Саня на ногах, по скорости намного лучше. Ставлю на Саню, думаю, победит по очкам", - сказал Гвоздик.
- Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. Россиянин и украинец сразятся за титулы WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, а также трофей Мохаммеда Али.
- В своем предыдущем поединке Александр Усик одержал сложную победу над латвийцем Майрисом Бриедисом.
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