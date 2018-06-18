Бой Усик - Гассиев состоится в Москве

18 июня, 2018, 12:14

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоится в Москве

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Суперсерия будет в Москве 21 июля, бой пройдет в спорткомплексе "Олимпийский", - сказал Кремлев.

Финальный бой WBSS в первом тяжелом весе (до 91 кг) должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера. Возможными странами проведения поединка были Россия, Латвия, Великобритания и Австралия.