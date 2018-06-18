Бой Усик - Гассиев состоится в Москве
18 июня, 2018, 12:14
Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоится в Москве
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Суперсерия будет в Москве 21 июля, бой пройдет в спорткомплексе "Олимпийский", - сказал Кремлев.
Финальный бой WBSS в первом тяжелом весе (до 91 кг) должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера. Возможными странами проведения поединка были Россия, Латвия, Великобритания и Австралия.
- Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения.
- В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.
- Ранее Александр Усик обратился к WBSS с требованием наконец назначить дату боя против Гассиева и заявил, что готов драться в России.
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