Человечество глупеет? Уровень IQ у населения Земли постепенно падает, - исследование

20 июня, 2018, 15:30

Почти все 20 столетие уровень IQ у людей медленно рос, поднимаясь каждые десять лет в среднем на 3 балла. А теперь показатели пошли на спад

Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Такой подъем уровня IQ получил официальное название – "эффект Флинна". Аналитики из Центра экономических исследований имени Рагнара Фриша в Норвегии провели анализ базы призывников с 1970 по 2009 годы, результат которого оказался неожиданным - новые данные показали, что головокружительный бум роста давно прошел.

Оказывается, эффект Флинна достиг своего пика у людей, что родились в середине 1970-х годов, и с тех пор значительно сократился.

"На сегодня это одно из наиболее убедительных доказательств деградации эффекта Флинна. Если предположить, что модель полностью достоверна, то результаты поражают и довольно сильно беспокоят ", - говорит психолог Стюарт Ричи из Университета Эдинбурга, который не принимал участия в исследовании.

Исследователи собрали данные из тестов IQ у норвежцев 18-19 лет, которые проходили эти тесты при поступлении на обязательную военную службу. В период с 1979 по 2009 годы военной службы было призвано около 730 000 человек, и столько же было получено тестов IQ. В результате ученые выяснили, что за этот период средний результат тестов снижался на 7 баллов каждое поколение.

Средний показатель IQ за годом рождения (A) и распределение баллов IQ (B)

Это не первое исследование, которое показывает столь неприятные результаты, но одно из самых массовых. Еще в середине 2000-х сам Флинн обнаружил такую же тенденцию среди британских подростков.

Но в новом исследовании ученые зафиксировали снижение IQ внутри реальных семей, а следовательно, этот эффект происходит не из-за демографических факторов, вроде генетической опасной аккумуляции неблагоприятных генов в разных слоях общества.

Также одной из возможных причин таких результатов является изменение образа жизни, возможно, методов обучения и воспитания детей, а также того, как они проводят свободное время.

Внутрисемейные оценки эффекта Флинна

Есть и другие версии. Основная говорит, что тесты IQ недостаточно точны для подсчета интеллекта современных людей, ведь они сосредоточены на формах мышления, которым не уделяется такого большого внимания в современном образовании и образе жизни современных молодых людей.

Например, согласно теории психолога Рэймонда Кеттелла, интеллект можно разделить на подвижный и кристаллизовавшийся. Подвижный интеллект отвечает за логическое мышление, нахождение новых паттернов и решение новых задач.

Кристаллизованный интеллект представляет сумму знаний и навыков, приобретенных человеком, а также способность долговременно удерживать их в памяти, когда не нужен подвижный интеллект.

Отсюда развилась мысль, что IQ измеряет уровень кристаллизованного интеллекта, тогда как в современных людей сильнее развит подвижной.

Согласно той же теории Кеттелла, хотя, по сути, эти два вида интеллекта - совершенно разные процессы, уровень кристаллизованного интеллекта зависит от уровня подвижного, потому что люди с высоким подвижным интеллектом, обучаясь быстрее, соответственно, быстрее накапливают и кристаллизовавшийся интеллект, что подтверждают IQ-тесты.

