В Москве в андеркарте боя Усик - Гассиев выступит еще один украинец

19 июня, 2018, 10:08

В андеркарте поединка Александра Усика против Мурата Гассиева в Москве сразится украинец Сергей Богачук

Об этом заявил один из организаторов боксерского шоу Умар Кремлев, сообщает "Р-спорт".

"В андеркарде боя Усик — Гассиев выступят Федор Чудинов, Роман Андреев, Константин Пономарев, Денис Шафиков. У них будут конкурентные бои. Также выступит украинец Богачук", - сказал Кремлев.