В Москве в андеркарте боя Усик - Гассиев выступит еще один украинец
19 июня, 2018, 10:08
В андеркарте поединка Александра Усика против Мурата Гассиева в Москве сразится украинец Сергей Богачук
Об этом заявил один из организаторов боксерского шоу Умар Кремлев, сообщает "Р-спорт".
"В андеркарде боя Усик — Гассиев выступят Федор Чудинов, Роман Андреев, Константин Пономарев, Денис Шафиков. У них будут конкурентные бои. Также выступит украинец Богачук", - сказал Кремлев.
- В своем предыдущем поединке Сергей Богачук 6 июня нокаутировал мексиканца Сезара Сориано Берумена.
- Накануне было объявлено, что финальный бой Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.
- Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения.
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В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.
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