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Промоутер рассказал, что Усика ждет в Москве


фото: K2 Promotions
Промоутер Александра Усика Александр Красюк поделился ожиданиями от боя украинца против россиянина Мурата Гассиева в Москве

Об этом сообщает промоутерская компания Усика K2 Promotions.

"Усик продолжает подготовку в тренировочном лагере и сейчас выходит на финишную прямую - этап спаррингов. Для Александра - это самый главный бой в его карьере, ведь на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а также пояс журнала The Ring, статус абсолютного чемпиона мира и кубок Мохаммеда Али. Саша поедет в Москву, чтобы победить", - сказал Красюк.

Сегодня стало известно, что финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе Усик - Гассиев состоится в Москве.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 - нокаутом) и ни одного поражения.

В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.

Ранее Александр Усик обратился к WBSS с требованием наконец назначить дату боя против Гассиева и заявил, что готов драться в России.

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