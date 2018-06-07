Украинский боксер за два раунда уничтожил мексиканца

7 июня, 2018, 15:49

Украинец Сергей Богачук нокаутировал во втором раунде мексиканского боксера Сезара Сориано Берумена

Минувшей ночью в Голливуде украинец уже в первом раунде дважды отправил соперника в нокдаун, а во втором - завершил поединок нокаутом.

Для 23-летнего Богачука эта победа стала уже девятой на профессиональном ринге. Бывший боксер "Украинских атаманов" дебютировал среди профи в прошлом году и все победы одержал досрочно.