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Украинский боксер за два раунда уничтожил мексиканца


фото: соцмережі
Украинец Сергей Богачук нокаутировал во втором раунде мексиканского боксера Сезара Сориано Берумена

Минувшей ночью в Голливуде украинец уже в первом раунде дважды отправил соперника в нокдаун, а во втором - завершил поединок нокаутом.

Для 23-летнего Богачука эта победа стала уже девятой на профессиональном ринге. Бывший боксер "Украинских атаманов" дебютировал среди профи в прошлом году и все победы одержал досрочно.

 

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