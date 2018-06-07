Украинский боксер за два раунда уничтожил мексиканца
7 июня, 2018, 15:49
Украинец Сергей Богачук нокаутировал во втором раунде мексиканского боксера Сезара Сориано Берумена
Минувшей ночью в Голливуде украинец уже в первом раунде дважды отправил соперника в нокдаун, а во втором - завершил поединок нокаутом.
Для 23-летнего Богачука эта победа стала уже девятой на профессиональном ринге. Бывший боксер "Украинских атаманов" дебютировал среди профи в прошлом году и все победы одержал досрочно.
- Сегодня IBF лишила чемпионского титула казахстанца Геннадия Головкина, за то, что он отказался драться с украинцем Сергеем Деревянченко.
- Другой украинский боксер - Василий Ломаченко, рассказал, когда на самом деле впервые побывал в нокдауне.
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