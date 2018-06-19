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Трамп раскритиковал миграционную политику Германии


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику Германии, заявив, что США не должны допустить повторения таких проблем, которые возникли из-за миграции в Европе

В серии твитов Трамп заявил, что преступность в Германии - растет, и немецкий народ выступает против политики своего руководства.

"Народ Германии выступает против своего руководства в то время, как миграция расшатывает и так хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии растет. Большую ошибку допустили по всей Европе, позволив пустить миллионы людей, которые так сильно и неистово изменили их культуру", - написал американский президент.

Donald J. Trump @realDonaldTrump
 

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!

16:02 - 18 июн. 2018 г.

Трамп добавил, что США не хотят, чтобы у них случилась такая же ситуация с иммигрантами, как в Европе.

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  • Как известно, в немецком правительстве продолжается спор по поводу политики предоставления убежища. Министр внутренних дел Германии от Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер согласился дать канцлерше Ангеле Меркель время до конца июня для поиска общеевропейского решения в миграционном споре.
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