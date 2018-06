Трамп раскритиковал миграционную политику Германии

В серии твитов Трамп заявил, что преступность в Германии - растет, и немецкий народ выступает против политики своего руководства.

"Народ Германии выступает против своего руководства в то время, как миграция расшатывает и так хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии растет. Большую ошибку допустили по всей Европе, позволив пустить миллионы людей, которые так сильно и неистово изменили их культуру", - написал американский президент.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!