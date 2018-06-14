Коалиция Меркель находится в шаге от раскола, - СМИ
Об этом заявил один из ведущих депутатов от баварской ХСС газете Augsburger Allgemeine.
"Для совместной фракции нам может быть очень тесно. Мы не далеко от распада", - сказал он.
В четверг в блоке Ангелы Меркель углубились разногласия относительно миграционной политики, которые грозят затяжным политическим кризисом. Основной спор между министром внутренних дел Горстом Зеегофером и Меркель заключается в том, что глава МИД, который одновременно возглавляет ХСС, требует разрешения для приграничных земель отказывать искателям убежища, если они зарегистрировались в другом государстве ЕС или если в Германии им уже было отказано в приюте.
Меркель стремится избежать односторонних шагов Германии, которые могут раздражать другие страны-члены ЕС и еще больше ослабить усилия, направленные на совместную миграционную политику для всего ЕС.
Глава баварского правительства от ХСС Маркус Зьодер заявил, что партия не пойдет ни на какие "полумеры". А глава МВД Зеегофер выставил Меркель ультиматум: если канцлер не примет жесткое отсеивание мигрантов, он начнет воплощать эти шаги в одностороннем порядке.
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