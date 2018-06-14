Коалиция Меркель находится в шаге от раскола, - СМИ

14 июня, 2018, 23:50

Баварский союзник главы правительства Германии Ангелы Меркель - партия Христианско-социальный союз (ХСС) - рассматривает возможность выхода из парламентского блока с Христианско-демократическим союзом (ХДС), возглавляемого канцлером

Об этом заявил один из ведущих депутатов от баварской ХСС газете Augsburger Allgemeine.

"Для совместной фракции нам может быть очень тесно. Мы не далеко от распада", - сказал он.

В четверг в блоке Ангелы Меркель углубились разногласия относительно миграционной политики, которые грозят затяжным политическим кризисом. Основной спор между министром внутренних дел Горстом Зеегофером и Меркель заключается в том, что глава МИД, который одновременно возглавляет ХСС, требует разрешения для приграничных земель отказывать искателям убежища, если они зарегистрировались в другом государстве ЕС или если в Германии им уже было отказано в приюте.

Меркель стремится избежать односторонних шагов Германии, которые могут раздражать другие страны-члены ЕС и еще больше ослабить усилия, направленные на совместную миграционную политику для всего ЕС.

Глава баварского правительства от ХСС Маркус Зьодер заявил, что партия не пойдет ни на какие "полумеры". А глава МВД Зеегофер выставил Меркель ультиматум: если канцлер не примет жесткое отсеивание мигрантов, он начнет воплощать эти шаги в одностороннем порядке.