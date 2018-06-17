Министр внутренних дел ФРГ заявил, что "больше не может" работать с Меркель
17 июня, 2018, 18:12
Глава Министерства внутренних дел Германии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеегофер не видит возможности своей дальнейшей работы в правительстве федерального канцлера Ангелы Меркель
Эти слова Зеехофер произнес в четверг, 14 июня 2018 года, на совещании министров от ХСС с главой земельной группы партии в Бундестаге Александером Добріндтом, сообщает Welt am Sonntag.
Министр повторил свое высказывание по меньшей мере дважды.
При этом главный полицейский Германии пользовался формулировкой: "Я больше не могу работать с этой женщиной".
- Предметом споров Зеегофера с Меркель уже длительное время является политика в отношении мигрантов из стран Азии и Африки. Министр считает, что она должна быть намного жестче.
- В марте Зеегофер говорил о том, что "ислам принадлежит к Германии".
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