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Министр внутренних дел ФРГ заявил, что "больше не может" работать с Меркель

Глава Министерства внутренних дел Германии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеегофер не видит возможности своей дальнейшей работы в правительстве федерального канцлера Ангелы Меркель

Эти слова Зеехофер произнес в четверг, 14 июня 2018 года, на совещании министров от ХСС с главой земельной группы партии в Бундестаге Александером Добріндтом, сообщает Welt am Sonntag.

Министр повторил свое высказывание по меньшей мере дважды.

При этом главный полицейский Германии пользовался формулировкой: "Я больше не могу работать с этой женщиной".

  • Предметом споров Зеегофера с Меркель уже длительное время является политика в отношении мигрантов из стран Азии и Африки. Министр считает, что она должна быть намного жестче.
  • В марте Зеегофер говорил о том, что "ислам принадлежит к Германии".

 

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