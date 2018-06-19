Столкновения под Радой: пострадали двое людей, есть задержанный
Об этом заявил директор департамента коммуникаций Министертсва внутренних дел Артем Шевченко, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что стычка произошла во время прорыва границы полицейских участниками акции. В результате правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ.
Пока известно, что пострадали двое полицейских: один из них получил закрытую черепно-мозговую травму, другого - ожоги от слезоточивого газа.
"У нас есть один задержанный правонарушитель. Именно тот, который, по версии полиции, применял слезоточивый газ против полицейских. Он сейчас направлен в Печерское отделение полиции", - подчеркнул Шевченко.
Он добавил, что ситуация возле парламента пока остается контролируемой, на месте присутствуют достаточно правоохранителей, чтобы обеспечивать порядок.
- Отметим, под стенами украинского парламента произошли столкновения между ветеранами войны в Афганистане, шахтерами и правоохранителями.
- Ранее глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в результате столкновений пострадал один человек.
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