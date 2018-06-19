Столкновения под Радой: пострадали двое людей, есть задержанный

19 июня, 2018, 12:49

В результате драки под стенами Верховной Рады пострадали двое правоохранителей

Об этом заявил директор департамента коммуникаций Министертсва внутренних дел Артем Шевченко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что стычка произошла во время прорыва границы полицейских участниками акции. В результате правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ.

Пока известно, что пострадали двое полицейских: один из них получил закрытую черепно-мозговую травму, другого - ожоги от слезоточивого газа.

"У нас есть один задержанный правонарушитель. Именно тот, который, по версии полиции, применял слезоточивый газ против полицейских. Он сейчас направлен в Печерское отделение полиции", - подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что ситуация возле парламента пока остается контролируемой, на месте присутствуют достаточно правоохранителей, чтобы обеспечивать порядок.