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Во время столкновений у Рады пострадал полицейский


фото: bykvu.com
Украинские правоохранители сейчас собирают информацию относительно причин столкновений под зданием Верховной Рады

Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что задержанных у здания парламента в результате столкновений не было, но правоохранители будут выяснять, что именно произошло.

"Есть информация о незначительных повреждениях, которым подвергся один из полицейских во время схватки на лестнице у входа в Раду", - отметил Крищенко.

Тем временем спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире одного из каналов заметил, что сейчас под зданием верховной Рады есть достаточное количество полицейских и гвардейцев для обеспечения правопорядка. Он призвал всех участников митинга не провоцировать дальнейшие столкновения.

  • Отметим, под стенами украинского парламента произошли столкновения между ветеранами войны в Афганистане, шахтерами и правоохранителями.
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