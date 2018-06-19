Во время столкновений у Рады пострадал полицейский
Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что задержанных у здания парламента в результате столкновений не было, но правоохранители будут выяснять, что именно произошло.
"Есть информация о незначительных повреждениях, которым подвергся один из полицейских во время схватки на лестнице у входа в Раду", - отметил Крищенко.
Тем временем спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире одного из каналов заметил, что сейчас под зданием верховной Рады есть достаточное количество полицейских и гвардейцев для обеспечения правопорядка. Он призвал всех участников митинга не провоцировать дальнейшие столкновения.
- Отметим, под стенами украинского парламента произошли столкновения между ветеранами войны в Афганистане, шахтерами и правоохранителями.
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