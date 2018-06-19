Во время столкновений у Рады пострадал полицейский

19 июня, 2018, 12:25

Украинские правоохранители сейчас собирают информацию относительно причин столкновений под зданием Верховной Рады

Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что задержанных у здания парламента в результате столкновений не было, но правоохранители будут выяснять, что именно произошло.

"Есть информация о незначительных повреждениях, которым подвергся один из полицейских во время схватки на лестнице у входа в Раду", - отметил Крищенко.

Тем временем спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире одного из каналов заметил, что сейчас под зданием верховной Рады есть достаточное количество полицейских и гвардейцев для обеспечения правопорядка. Он призвал всех участников митинга не провоцировать дальнейшие столкновения.