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Под зданием Рады начались столкновения между "афганцами" и полицией


фото: twitter
Под стенами украинского парламента произошли столкновения между ветеранами войны в Афганистане, шахтерами и правоохранителями

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отметим, что сегодня утром в правительственном квартале началась массовая акция протеста ветеранов Афганской войны и силовых структур, а также представителей шахтерской отрасли. Впоследствии акция перешла в стены парламента.

В частности, митингующие требуют отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд гривен на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Представители шахтерской отрасли также требуют возвращения долгов по зарплате.

По данным журналистов, сейчас толпа митингующих находится прямо на ступеньках у входа в Верховную Раду, между ними и правоохранителями происходят стычки.

Впоследствии к участникам акции протеста вышла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая призвала руководителей акции сформировать инициативную группу. Она пригласила инициативную группу для переговоров и добавила, что о результатах встречи будет сообщено во время перерыва заседания Рады.

 

 

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