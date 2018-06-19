Под зданием Рады начались столкновения между "афганцами" и полицией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Отметим, что сегодня утром в правительственном квартале началась массовая акция протеста ветеранов Афганской войны и силовых структур, а также представителей шахтерской отрасли. Впоследствии акция перешла в стены парламента.
В частности, митингующие требуют отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд гривен на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Представители шахтерской отрасли также требуют возвращения долгов по зарплате.
По данным журналистов, сейчас толпа митингующих находится прямо на ступеньках у входа в Верховную Раду, между ними и правоохранителями происходят стычки.
Впоследствии к участникам акции протеста вышла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая призвала руководителей акции сформировать инициативную группу. Она пригласила инициативную группу для переговоров и добавила, что о результатах встречи будет сообщено во время перерыва заседания Рады.
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