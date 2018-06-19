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Ребров раскритиковал Мораеса за переход из "Динамо" в "Шахтер"


фото: dynamo.kiev.ua
Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Ребров раскритиковал бразильца Жуниора Мораеса за переход в "Шахтер"

Об этом сообщает Footboom.

Ребров заявил, что Мораес поступил некорректно, заключив три месяца назад предыдущий контракт с "Шахтером", когда еще играл за "Динамо".

"Это не очень красиво по отношению к людям, которые с ним работали и в него верили. Однако, не считаю, что Мораес топ-игрок "Динамо", чтобы говорить о том, что ключевой футболист "бело-синих" переходит в "Шахтер". Это его решение. Наверное, это немножко больно для болельщиков, но Жуниор перешел как свободный агент. Все моральные стороны этого вопроса решать ему", - сказал Ребров. Он напомнил, что сам в свое время перешел из "Шахтера" в "Динамо", но подчеркнул, что "тогда были другие времена".

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