Форвард "Динамо" перешел в "Шахтер"

18 июня, 2018, 10:23

Бразильский футболист "Динамо" Жуниор Мораес перешел в "Шахтер"

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Мораес подписал с "Шахтерм" двухлетний контракт. Форвард перешел в команду Паулу Фонсеки на правах свободного агента, его контракт с киевлянами закончился летом.

За "Динамо" нападающий играл с 2015 года. Мораес является воспитанником "Сантоса". В Бразилии также играл за "Понте-Прету" и "Санту-Андре". Выступал за румынскую "Глорию", болгарский ЦСКА и донецкий "Металлург". В 2017 году находился в аренде в китайском "Тянцзинь Цюаньцзянь".