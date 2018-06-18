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Форвард "Динамо" перешел в "Шахтер"


фото: shakhtar.com
Бразильский футболист "Динамо" Жуниор Мораес перешел в "Шахтер"

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Мораес подписал с "Шахтерм" двухлетний контракт. Форвард перешел в команду Паулу Фонсеки на правах свободного агента, его контракт с киевлянами закончился летом.

За "Динамо" нападающий играл с 2015 года. Мораес является воспитанником "Сантоса". В Бразилии также играл за "Понте-Прету" и "Санту-Андре". Выступал за румынскую "Глорию", болгарский ЦСКА и донецкий "Металлург". В 2017 году находился в аренде в китайском "Тянцзинь Цюаньцзянь".

  • В этом межсезонье "Шахтер" покинул лучший бомбардир команды аргентинец Паулу Феррейра, который перешел в португальскую "Бенфику".
  • "Шахтер" установил трансферный рекорд украинских клубов, продав за 60 млн евро в английский "Манчестер Юнайтед" бразильского полузащитника Фреда.

 

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