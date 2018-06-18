Форвард "Динамо" перешел в "Шахтер"
18 июня, 2018, 10:23
Бразильский футболист "Динамо" Жуниор Мораес перешел в "Шахтер"
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Мораес подписал с "Шахтерм" двухлетний контракт. Форвард перешел в команду Паулу Фонсеки на правах свободного агента, его контракт с киевлянами закончился летом.
За "Динамо" нападающий играл с 2015 года. Мораес является воспитанником "Сантоса". В Бразилии также играл за "Понте-Прету" и "Санту-Андре". Выступал за румынскую "Глорию", болгарский ЦСКА и донецкий "Металлург". В 2017 году находился в аренде в китайском "Тянцзинь Цюаньцзянь".
- В этом межсезонье "Шахтер" покинул лучший бомбардир команды аргентинец Паулу Феррейра, который перешел в португальскую "Бенфику".
- "Шахтер" установил трансферный рекорд украинских клубов, продав за 60 млн евро в английский "Манчестер Юнайтед" бразильского полузащитника Фреда.
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