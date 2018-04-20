Экс-тренер "Динамо" Ребров остался без работы
20 апреля, 2018, 10:31
Украинца Сергея Реброва уволили с поста главного тренера клуба "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии
Об этом сообщает "Аль-Ахли" в twitter.
"Аль-Ахли" расторг контракт с Ребровым и уже назначил нового тренера - тунисца Фатхи Аль-Джабаля.
Украинец был уволен за то, что его команда заняла второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступив золотые медали "Аль-Хилялю".
Сергей Ребров тренировал "Аль-Ахли" с лета прошлого года. Под его руководством команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с катарским "Аль-Саддом".
- Ребров с 2014 до 2017 года возглавлял киевское "Динамо", с которым дважды подряд завоевал золотые награды чемпионата Украины.
- В сезоне 2015/16 Ребров после 17-летнего перерыва вывел "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов.
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