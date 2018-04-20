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Экс-тренер "Динамо" Ребров остался без работы


фото: twitter.com/ALAHLI_FCEN
Украинца Сергея Реброва уволили с поста главного тренера клуба "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии

Об этом сообщает "Аль-Ахли" в twitter.

"Аль-Ахли" расторг контракт с Ребровым и уже назначил нового тренера - тунисца Фатхи Аль-Джабаля.

Украинец был уволен за то, что его команда заняла второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступив золотые медали "Аль-Хилялю".

Сергей Ребров тренировал "Аль-Ахли" с лета прошлого года. Под его руководством команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с катарским "Аль-Саддом".

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